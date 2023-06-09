بعثة الحج السياحي تبدأ السفر للسعودية غدا.. تتضمن لجانا لتسكين الحجاج

تبدأ غدا بعثة الحج السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، والمكلفة بالإشراف على الحج الذي تنظمه شركات السياحة في السفر إلى السعودية وذلك لمتابعة كافة تفاصيل الحج لهذا العام وحل أية مشكلة تواجه الحجاج منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن بعثة الحج السياحي ستبدأ في السفر إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من غد السبت، لافتا إلى أنه تم تقسيم البعثة لعدة لجان تتولى جميعها متابعة حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج منذ سفرهم من المنافذ والمطارات المصرية وحتى عودتهم بعد انتهاء المناسك.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن لجان الوزارة سيتم توزيعها بعدة أماكن لمتابعة سفر ووصول الحجاج وحل أية أزمات قد تواجههم، مشيرا إلى أن لجان السياحة سيتم توزيعها وفقا لما يلي:

1- لجان المنافذ والمطارات

وهى اللجان التى تقوم بمتابعة سفر ووصول حجاج السياحة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم وستكون تلك اللجان متواجدة بمطاري جدة والمدينة المنورة بالنسبة لحجاج السياحة المسافرين جوا، كما ستتواجد تلك اللجان بميناء نويبع المصري وميناء العقبة بالأردن ومنفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية وذلك بالنسبة لحجاج المستوى البري.

2- لجان متابعة تسكين الحجاج

وهي اللجان التي ستتواجد بالمملكة العربية السعودية كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة العزيزية وذلك للتأكد من التزام شركات السياحة بتسكين حجاجها بالفنادق الموجودة بالبرامج المعتمدة من وزارة السياحة والتي تم معاينتها والموافقة عليها من قبل لجان الوزارة كونها تتطابق مع الضوابط المنظمة للحج السياحي الخاصة بسكن الحجاج.

3- لجنة التائهين

وهي اللجان التي ستكون مسئولة عن إعادة حجاج السياحة إلى أماكن إقامتهم بكل من مكة والمدينة حال أنهم تاهوا أو ضلوا الطريق إلى الأماكن التي يقيمون بها.

وأشار المصدر إلى أن تلك اللجان ستعيد التوزيع بداية من يوم 7 ذو الحجة حيث ستنتقل إلى كل من منى وعرفات لمتابعة تسكين الحجاج بالمخيمات هناك.

يشار إلى أن مقر بعثة الحج السياحي بمكة والمدينة ستكون بفندق أجياد مكة مكارم بمكة المكرمة، وبفندق شذى بالمدينة المنورة.