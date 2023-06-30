مايا مرسي: ثورة 30 يونيو فتحت للمرأة المصرية عصرا ذهبيا للحلم دون حواجز

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

مايا مرسي: بفضل 30 يونيو أصبحت المرأة تحلم دون حواجز

وقالت مايا مرسي: «سوف يذكر التاريخ دائما بأن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح المسار في ملف تمكين المرأة المصرية، إذ فتحت لها عصرًا ذهبيًا أصبحت تحلم فيه المرأة دون حواجز، وتعمل دون كلل، لثقتها التي ليس لها حدود في رئيس وقائد عظيم يشعِرنا جميعا بالفخر بأننا مصريات، شكراً الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وقالت مايا مرسي: «لقد أكّدت ثورة 30 يونيو مدى عظمة المصريين ووحدتهم فقد وقفوا نساء ورجال، وشباب، يداً بيد للتصدي لكل من يكنون العداء لهذا الوطن الحبيب».

مايا مرسي: نساء هذا الجيل وقفن حائط سد أمام أفكار الإخوان

وأضافت رئيسة القومي للمرأة إنَّ الأجيال القادمة من الفتيات لن تنسى دور نساء هذا الجيل اللاتي وقفنّ حائط صد أمام فكر جماعة الإخوان التي تعمدت إقصائها من جميع مظاهر المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أنَّ إدراك المرأة المصرية لهذا الخطر مبكراً والذي لا يهدد مصيرها فقط ولكن يهدد الوطن أجمع كان سبب في انتفاضتها وخروجها لتنادي بحقوقها وحقوق أبناء وبنات وطنها.

وتابعت: «هنيئا للمرأة المصرية كل ما تحقق وما سيتحقق في القريب العاجل، حفظ الله مصر وشعبها وادامها شامخه عزيزة غالية».