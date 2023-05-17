مايا مرسي توجه الشكر إلى «المتحدة» على تقديم أعمال درامية تخدم المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس نجح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم أعمال درامية تسلط الضوء على قضايا هامه، من شأنها تغيير الوعي المجتمعي نحو هذه القضايا، كان آخرها مسلسل «تحت الوصاية»، موجهة الشكر إلى الشركة المتحدة لتقديم أعمال درامية تخدم المرأة والمجتمع.

المجلس القومي للمرأة

وأشارت مايا مرسي، في كلمتها بمجلس النواب عبر الـ«فيديو كونفرنس»، اليوم، إلى أن الدراما من أهم الآليات في العالم التي تسهم في تغيير الوعي، قائلة: «نأمل أن تأخذ المرأة حق الوصاية في رعاية أبنائها لاسيما بعد وفاة الأب».

لجنة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنيه الفيديو كونفرانس في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للعام المالي الجديد 2023/2024، تعقيبا على الإشادة البرلمانية بمسلسل «تحت الوصاية»، مؤكدة على احتضان مصر جميع الأشقاء والوافدين، لاسيما ما تشهده دول كثير محيطة من صراعات ترتبط بأسباب مختلفة، وعادة ما يكون العدد الأكبر من النازحين سيدات وأطفال.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وجود برامج للوافدات لتدريبهن على الحرف مما يساعد على خلق فرص عمل لهم في الجيزة والمحافظات التي يتواجدن فيها ويتم مساعدتهن في المشروعات، مشيرة إلى أن كثير منهم أصبحن ينتجن مشروعات مثل صناعة البسكويت.