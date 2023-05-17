مايا مرسي: البرلمان يبذل جهودا ملموسة في ملف الحماية الاجتماعية للمرأة

استخدمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للعام المالي الجديد 2023 /2024، خاصية «فيديو كونفرانس»، لمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال الاجتماع.

جهود المجلس القومي للمرأة

ورحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة البرلمانية، بمايا مرسي، مؤكدا على الجهود المبذولة من جانب المجلس القومي للمرأة في عدة مجالات، والتي لها صدى وأثر في الشارع.

ووجهت مايا مرسي الشكر للمجلس النيابي على التشريعات الداعمة للمرأة المصرية، ولعل آخرها تعديلات قانون الجنسية.

وقالت: «هناك جهود مبذولة تقوم بها اللجنة البرلمانية في ملف الحماية الاجتماعية لاسيما لسيدات مصر، وكذا زوجات الشهداء وأسرهم».

تمكين المرأة اقتصاديا

وألقت مايا مرسي الضوء علي أبرز المشروعات التي عمل عليها المجلس القومي للمراه خلال العام المالي الجاري، لاسيما فيما يخص التمكين الاقتصادي، في القرى والريف، قائلة: «نعمل على تمكين المرأة في فتح مشروعاتها، لمساعدتها على المساهمة بفاعلية في زيادة الدخل للأسرة».

وأشارت «مرسى» إلى أن أحد هذه المشروعات تدوير المخلفات لاسيما واتجاه الدولة إلى التركيز علي المشروعات الخضراء.

وطالبت «مرسي» اللجنة البرلمانية بالتوصية بتعزيز وزارة التخطيط للباب السادس خلال السنة المالية الجديدة، للتمكن من تنفيذ المشروعات التي يضعها المجلس علي أولوياته.

وتمثل مايا مرسي مصر في الدورة 85 للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأه «سيداو»، وهي الآلية الأممية لحقوق الإنسان المكونة من خبراء مستقلين، حيث تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتألف من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.