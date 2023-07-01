تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات السيارات بالموسكي

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في بسرقة متعلقات السيارات في منطقة الموسكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المُحدد.

القبض على إحدى السيدات

وكان قسم شرطة الموسكي، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على إحدى السيدات في دائرة القسم في أثناء بيعها جهاز تابلت بثمن بخس في أحد محال الأجهزة الإلكترونية.

اعترافات المتهمة

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات التي معها، اعترفت بسرقة حقيبة بها بعض الأجهزة الإلكترونية، من داخل إحدى السيارات في أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الموسكي، مستخدمة في ذلك أسلوب «كسر الزجاج»، بالاشتراك مع شخصين «لهما معلومات جنائية»

وبعد تقنين الإجراءات، جرى القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على هاتفين محمولين مجهولين المصدر، سيارة ملك وقيادة أحدهما، جهاز «تابلت»، جاكوش، أجنة حديدية.

الإرشاد عن باقي التشكيل

وبمواجهة المتهمين الثلاثة وسؤالهم عن مصدر المضبوطات التي كانت في حيازتهم، أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم، تزعمته السيدة، وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج والمغافلة» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

كما أقروا أيضًا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وجرى بإرشادهم، ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم «سيئ النية»، وبعد استدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحسب ما جاء في نص المادة 318 من قانون العقوبات في جرائم السرقة، بأن كل من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة، تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.