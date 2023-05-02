القصة الكاملة لسرقة خلاطات ومحابس مياه من إحدى المدارس في الموسكي

لم يجد السارق أمامه شيئًا أسهل من فك مقابض خلاطات ومحابس المياه من داخل دورات المياه الموجود في إحدى المدارس بمنطقة الموسكي بالقاهرة، والهروب بها لبيع المسروقات «خردة» لأحد التاجر، تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لسرقة مدرسة في الموسكي وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهم أمام جهات التحقيق.

سرقة المدرسة

خضع المتهم بسرقة المدرسة إلى جلسة تحقيق اعترف خلالها بتفاصيل الواقعة، قائلا: «روحت المدرسة وهي فاضية، ونطيت من فوق السور ومحدش خد باله مني ولا شافني، وفكيت محابس وخلاطات الميه وهربت بيهم بسرعة» موضحًا أنه لم يجد شيئًا يسرقه من المدرسة أسهل من المحابس والخلاطات.

بيع المسروقات خردة

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق أنه كان ينوي بيع تلك المسروقات إلى أحد تجار الخردة، ولكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه قبل التصرف فيها، «كنت محتاج الفلوس في الوقت ده عشان كدة سرقت المدرسة».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الاثنين القبض على المتهم بسرقة إحدى المدارس بمنطقة الموسكي في القاهرة، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم من سكان نفس المنطقة، وكان بحوزته وقت القبض عليه عدد من مقابض محابس وخلاطات المياه، واستدعت الأجهزة الأمنية عامل المدرسة وتعرف على كافة المضبوطات المسروقة.

وتمت إحالة المتهم بسرقة المدرسة إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة محتويات إحدى المدارس بمنطقة الموسكي يواجه عقوبة تصل إلى الحبس، حسب ما نصت عليه المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد آخر.