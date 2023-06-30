سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 2023-6-30 ثالث أيام عيد الأضحى

شهد سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 2023-6-30 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لذا تستعرض «الوطن»، كل ما يريد المواطنين معرفته حول أسعار الريال السعودي حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال إلى 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

سعر الریال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر الریال السعودى فى بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي غلى 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، أمام الجنيه في بنك مصر.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.03 جنيه للشراء، أمام الجنيه المصري في بنك البركة.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.15 جنيه للشراء، أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB.