أسعار العملات في البنوك اليوم.. اعرف الريال السعودي بكام

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، تلك المناسبة التي ينتظرها الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، وفيها يزداد الطلب على تغيير العملات من البنوك، حتى يتمكنوا من اصطحاب ما يكفيهم من مال في رحلتهم المباركة، سواء كان بغرض شراء ما يحتاجون إليه، أو لشراء الهدايا للأقارب والأصدقاء.

ويعد الريال السعودي، من أكثر العملات التي يكون عليها الطلب في سوق العملات، ونوضح من خلال هذا التقرير، أسعار العملات اليوم في بعض البنوك العاملة في مصر، وفق الموقع الرسمي للبنوك، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصریة

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، ويقدم بنك مصر السعر عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

واستقر سعر اليورو في البنوك المصرية البنك الأهلي المصري 33.22 جنيه للشراء، 33.68 للبيع، وعرض بنك مصر السعر عند 33.22 جنيه للشراء، 33.60 للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية، 38.83 جنيه للشراء، 39.16 للبيع، في بنك مصر، ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 38.83 جنيه للشراء، 39.33 للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل متوسط سعر الريال السعودى بالبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، ووصل السعر إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية لنحو 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع في البنك الأهلي، ووصل السعر في بنك مصر إلى 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.45 جنيه للشراء، 100.53 للبيع، وعرض بنك مصر السعر عند 100.13 جنيه للشراء، 100.49 للبيع.