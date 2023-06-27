حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه، استقرارًا، ويتراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع بين الأقل 8.23 جنيه والأعلى 8.26 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، وماكينات الصراف الآلي.

وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه، جاء الأقل جاءت كالآتي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.22 جنيه والبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري وبنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري جاء بـ8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه، وكذلك في بنك مصر نفس الأسعار.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، بالنسبة للشراء 8.03 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه الشراء و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.