«الصحة» توجه عدة نصائح للحجاج القادمين من الأراضي المقدسة

نصحت وزارة الصحة والسكان، الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة، بعدم مخالطة أفراد المجتمع في أماكن تجمعاتهم خصوصا عند الشعور بأعراض الزكام والإنفلونزا ونزلات البرد.

تجنب مخالطة المرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، أنه يجب تجنب مخالطة المرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية مثل كبار السن والأطفال والحوامل، لافتة الى أهمية الالتزام بالراحة والغذاء المتوازن، مشددة على أهمية النوم الجيد والكافي، وقالت عند وجود أعراض طارئة او استمرار أعراض التعب لفترة طويلة يجب طلب استشارة الطبية على الفور.

الأعراض التي يشعر بها الحجاج بعد أداء مناسك الحج

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض التي يشعر بها الحجاج بعد أداء مناسك الحج، وجاءت على النحو التالي:

- يشكو بعض الحجاج من أعراض مختلفة تحدث بسبب ما يتعرضون له من إرهاق وتعب واجهاد والانتقال تحت أشعة الشمس.

-حالات من الإجهاد.

- الإرهاق والفتور.

- الم واوجاع مختلفة في العضلات.

- ألم في المفاصل.

- صداع وتوتر.

- اضطراب في دورة النوم.

وقت زوال الأعراض

وأكدت الوزارة أن هذه الأعراض لا تدعو للقلق وهى تزول مع الوقت والراحة، وفي حال الشعور بالتعب والجهاد الكثير والمبالغ فيه لابد من الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها المختلفة.