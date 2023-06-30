وزارة الصحة تحذر بعض الفئات من تناول الفتة والرقاق.. تعرف على التفاصيل

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول الرقاق والفتة، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي على موقعها: «يجب تقليل تناول الفتة والرقاق لأنها أغذية مليئة بالنشويات والكربوهيدرات وتسبب اضطرابات في مستوى السكر بالدم وارتفاع الضغط».

فئات ممنوعة من تناول الفتة والرقاق

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك فئات ممنوعة من تناول الرقاق والفتة ومنهم مرضي الكبد، حيث أن الفتة والرقاق تستخدم كمية كبيرة من الدهون والسمن الحيواني أو النباتي عند تحضريها، لافتة الى أن هذه الدهون تضر كثيرا بالكبد، وعلى مرضي القولون والكلي تجنب تناول الرقاق والكبد حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وصعبة الهضم، مشيرة الى أن مكونات الفتة والرقاق تسبب مشكلات كثيرة في الكلي والمعدة.

عدم الإسراف في تناول اللحوم

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الإسراف في تناول اللحوم خلال إجازة العيد الأضحي وعدم الإسراف في تناول الكبدة وضرورة الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة، لافتة الى تجنب الإصابة بعسر الهضم وشرب الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين الاهتمام بتناول السلطة، وتجنب المشروبات الغازية، وتجنب تناول اللحوم المقلية»، لافتة الى أنه حال حدوث أي طارئ لابد من الاتصال بالخط الساخن للوزارة وسيتم التوجيه لأقرب مستشفى، مشيرة إلى أن المستشفيات كافة أعلنت حالة طوارئ خلال إجازة العيد الأضحي للتعامل مع أي حالات عاجلة.