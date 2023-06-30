صالون حنان يوسف الثقافي يحتفل بعيد الأضحى.. الأعضاء العرب يتبادلون التهاني بالعيد

انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، في دورته الثالثة والأربعين، من خلال تطبيق «زووم» وعبر موقع «فيسبوك»، تحت عنوان «استلهام قيم عيد الأضحى»، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وأوضحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن الصالون سعى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك باعتباره حدثًا استثنائيًا ينتظره العرب والمسلمون من المحيط للخليج في كل عام، بما تتضمنه تلك المناسبة الدينية من قيم جليلة، يجب التعلم منها والاقتداء بها.

شعائر عيد الأضحى المبارك

وشددت أن المشاركة الثرية من جانب الأشقاء العرب بينت قدر الأمور المشتركة بيننا كأمة عربية، من خلال طقوس العيد وشعائره، والعادات والتقاليد المجتمعية بين الشعوب العربية، في رسالة واضحة على أهمية التكامل والتواصل بشكل فعلي، والابتعاد عن حالة التنافر والنعرات القبلية.

وشهد الصالون مشاركة واسعة لنخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف بلدان العالم العربي، الذين قاموا بتبادل التهاني على الهواء واستعرضوا خلال مداخلاتهم طقوس عيد الأضحى في البلدان العربية المختلفة، والطقوس الشعبية وأبرز الأكلات.

كما عبر المشاركون على التنوع القيمي في مناسبة عيد الأضحى المبارك، باعتباره منهاج لحياتنا، إذا أحسنا الاقتداء بتلك القيم والعمل بها، سواء من خلال التضحية والتكافل الاجتماعي والإتقان والتسامح، وغيرها من القيم السمحة الجميلة.

وعرض المشاركون مجموعة من الأطروحات الخاصة بالموضوع، من أبرزها ضرورة طرح حملة موجهة للأطفال لتعريفهم بالمشترك بين الدول العربية من عادات وقيم وثقافات مجتمعية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الأهم في خدمة حوار الثقافات وتحقيق التكامل العربي.

وشارك في الصالون عدد كبير من المفكرين العرب من الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وتونس وسوريا وفلسطين والسعودية، بالإضافة إلى مصر.