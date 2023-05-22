كلية الإعلام بجامعة بني سويف تكرم محرر «الوطن»

كرمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم الاثنين، الزميل محمد عماد، محرر في قسم الفيديو بجريدة الوطن، ضمن النماذج المشرفة للكلية، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز السيد، عميد الكلية، ولفيف من الأساتذة والمعيدين بالكلية.

عميد إعلام بني سويف: لدينا الكثير من النماذج المشرفة

وأشاد الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، بالخريجين من الكلية، وبينهم محمد عماد، محرر جريدة الوطن، قائلًا: «كلية الإعلام لها دور كبير في بناء شخص قادر على صنع القرار، ولدينا كثير من النماذج المشرفة في مختلف المنصات الإعلامية من أبناء القرية، لهم جميعًا الشكر على تشريفنا، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح».

الدكتورة مهيرة عماد: طالب الإعلام قادر على مواجهة التحديات

وأثنت الدكتور مهيرة عماد، رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية، على التفوق الذي يحققه خريجو الكلية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مؤكدة أن طالب إعلام قادر على مواجهات أي تحديات، والكلية دائما ما تدعم الطلاب، موجهة التحية والترحيب لحضور النماذج المشرفة، ومنهم محمد عماد.

كما عبّرت الدكتورة منة دياب، مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، عن سعادتها بما يحققه أبناء الكلية من نجاحات في مختلف المنصات الإعلامية.

من جانبه أعرب الزميل محمد عماد عن سعادته بالتكريم قائلًا: «خالص شكري لبيتي كلية الإعلام، قضيت بها 4 سنوات من أجمل سنوات عمري، واستفدت الكثير علميًا وحياتيًا، والتكريم من كليتي يعد تكريما مضاعفا وعزيزا، شكرًا لكل أساتذتي بالكلية وعميدها الدكتور عبد العزيز السيد».