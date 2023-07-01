عاجل.. سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 في رابع أيام عيد الأضحى

سجل سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى البنوك المختلفة، لذا توضح «الوطن» أسعار الدولار وفقاً لآخر تحديث كشفت عنه المواقع الإلكترونية للبنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في بنك القاھرة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.90

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85