سعر الدولار اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-6-2023 هدوءا ملحوظا داخل البنوك المصرية، ليبلغ سعره في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، أما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري فسجل 30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 25-6-2023، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- يبلغ سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

وعن سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري فبلغ 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.