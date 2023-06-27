الذهب يرتفع عالميا مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات اقتصادية من أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون خطابًا لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، ليصل إلى 1925.80 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المنتظر أن يتحدث «باول» أمام لجنة السياسة النقدية، غدًا الأربعاء، قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77% ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.