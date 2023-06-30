عمرو الليثي: عزاء المخرج إيهاب أبو زيد في مساكن شيراتون الأحد المقبل

اعلن الإعلامي عمرو الليثي موعد عزاء الإعلامي والمخرج التلفزيوني إيهاب أبو زيد الذى رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

المخرج إيهاب أبو زيد توفى صباح اليوم

وقال الليثي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عزاء المغفور له أخي الحبيب المخرج إيهاب أبو زيد يوم الأحد القادم عقب صلاة المغرب بمسجد الصديق في مساكن شيراتون».

وكان الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة حضور جنازة الراحل، وبدت عليه ملامح الحزن والتأثر لرحيل إيهاب أبو زيد، الذي كان واحدا من أصدقائه المقربين، ومن المقرر أن يوارى جثمان إيهاب أبو زيد الثرى داخل مقابر أسرته بالكيلو 26 على طريق القاهرة السويس الصحراوي.