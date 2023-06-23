إدارة العجمي التعليمية تنظم ورشا لتعليم فن الكاريكاتير في الصيف

ورش عمل ودورات تدريبية تقدمها إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية الطلاب المدارس خلال النشاط الصيفي وأهما فن الكاريكاتير هو أحد فنون الرسم والفن التشكيلي الذي يستخدم فيه الرسام موهبته في رسم شخصيات كاريكاتيرية بأشكال ساخرة لإضافة روح من الدعابة والتعبير عن بعض المواقف السياسية أو الاجتماعية أو لفنانين وشخصيات عامة.

واستعانت إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية بخبراء ومتخصصين لثقل مواهب الرسم الكاريكاتيري لطلبة المدارس وتوجيههم التوجيه الصحيح من خلال النشاط الصيفي.

دعم أبناء الإسكندرية

قال بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن » إن الإدارة دائماً تدعم أبناءها في مختلف المجالات والأنشطة والفنون لذلك أطلقنا النشاط الصيفي بالمدارس بشكل موسع واستعنا بالمتخصصين في كل مجال حتى يشعر الطلبة بأهمية موهبتهم ويستفيدون من خبرات المحاضرين في ورش العمل ودورات التدريب وتوفر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم كافة الإمكانيات للطلبة خلال هذة الدورات والورش.

الكاريكاتير فن ساخر

وأوضحت أمل علي مدير الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة العجمي التعليمية أن الكاريكاتير هو فن رسم ساخر يظهر مبالغة في تصوير شخصية أو شكل معين لغرض النقد الاجتماعي بأسلوب ضاحك مثله مثل المسرح الكوميدي هدفة الأساسي نشر الابتسامة وقد وجدنا كثيرا من طلبة وطالبات المدارس لديهم تلك الموهبة وشاركوا في ورشة عمل لمجلة الكاريكاتير.