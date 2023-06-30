وفاة سيدة من بنها خلال مناسك الحج.. والأهالي: أم للجميع ونالت حسن الخاتمة

حالة من الحزن سيطرت على أهالي بنها، عقب إعلان وفاة الحاجة آمال عبد الحميد الشيمي، بنت المدينة في مكه المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج؛ ودفنت في أطهر بقاع الأرض كما تمنت قبيل سفرها لأداء فريضة الحج هذا العام، لتصاب بحالة إعياء وتلقي ربها خلال أداء الشعائر.

الراحلة أم للجميع ببنها

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمدينة بنها، إلى دفتر عزاء الراحلة، ونعاها عدد من الصفحات على «فيس بوك»؛ إذ كانت تعد بمثابة الأم لعدد كبير من النشطاء والشباب في مجالات الخير والمجتمع المدني، مشيرين إلى أن الله أكرمها بـ«حسن الخاتمة».

وقال محمد جمال، من أبناء مدينة بنها، صديق أسرة الراحلة، لـ«الوطن»: ┬رحلت من كانت تدعو لنا، توفت أم من بنها في أطهر البقاع والأراضي وأعظم أيام الله خلال تأدية مناسك الحج».

أصيبت بحالة إعياء

وأشار أحد أقارب الراحلة إلى أنها شعرت اليوم خلال المناسك، بحالة إعياء، ولقت ربها عقب ذلك، لتدفن في مكة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق بين أبناء بنها، الذين ذكروها بكل طيب، مؤكدين أنها تستحق هذه الوفاة، التي تكشف عن رضا الله وتدل على حسن الخاتمة.