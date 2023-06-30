تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة «تاج» (فيديو)

روج الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لأغنيته الجديدة «تاج»، من فيلم «تاج»، الذي يعرض حاليا في دور العرض بموسم عيد الأضحي.

تامر حسني: خلاص تاج جنني

ونشر تامر حسني فيديو له، وعلق عليه قائلا: «خلاص تاج جنني، وبقيت أخرج وأسافر بطريقته، انتظروا اغنية تاج اللي في الخلفية دي قريبا إن شاء الله».

فيلم «تاج»

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا بفيلم «تاج»، الذي يعرض حاليا في دور العرض بموسم عيد الأضحى، متصدرا المراكز الأولى في البطولات.

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، إخراج سارة وفيق.