حلمي النمنم: ثورة 30 يونيو شاهدة على دموية وإرهاب تنظيم الإخوان

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو شهدت العديد من التفاصيل المهمة، خاصة بعد الأحداث الدامية التي قامت بها جماعة الإخوان المحظورة منذ 2010.

ذكري ثورة 30 يونيو

وأشار حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير في المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لذكري ثورة 30 يونيو، إلى الطريقة التي وصلت بها جماعة حسن البنا للحكم وكيف أزيحوا عنه.

الثوار الحاصلين على حصانة

وأضاف: «أي ثورة تحتاج لتكتل واسع لكي تنجح، ووجود هدف وطني متفق عليه، وبعد استجابة مبارك لمطلب التنحي بدأ التقسيم بقصد الإهانة والتسخيف، وكان بينهم الثوار الحاصلين على حصانة، والفئة الـ2 هم الفلول، والفئة الثالثة هي الأغلبية الصامتة وهم من أطلق عليهم حزب الكنبة، واللذين تعرضوا للاستخفاف والسخرية».

وتابع وزير الثقافة الأسبق: الدكتور حسام بدراوي الذي ذهب لمبارك وطلب منه التنحي في يناير، تم تصنيفه على أنه فلول من الإخوان.