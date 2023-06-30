وكيل «تضامن البرلمان»: ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم وحمت الشعب المصري من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب.

ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة وأعادت الدولة المصرية لمكانتها وريادتها، لافتا إلى أن الجميع شاهد على أن هناك تمكين حقيقي للشباب المصري بعد 30 يونيو.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات الماضية من إحداث نقلة نوعية فريدة في الكثير من المشاكل والقضايا التي كانت يعاني منها الشعب المصري، كالصحة وتطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.