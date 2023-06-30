رئيس «زراعة الشيوخ»: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مصير مجهول

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، نظرا لأنها أنقذت البلاد من مصير مجهول، وغيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بحروف من نور ميلاد مرحلة جديدة في عمر الوطن تستهدف البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب

وأكد «الجبلي»، أن ثورة 30 يونيو ارتبطت بالاستقرار الأمنى والقضاء على الإرهاب، والبناء والتنمية في مختلف القطاعات، مستشهدا بالمشروعات القومية التى شهدتها البلاد عبر الـ10 سنوات الأخيرة، في قطاعات الطرق والإسكان والزراعة والرى وغيرها بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى بلغت تكلفته نحو تريليون جنيه، ويستهدف تحسين مختلف الخدمات بالقرى وتغيير شكل الريف المصري.

طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن البلاد عقب ثورة 30 يونيو شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي، بداية من المشروعات القومية للتوسع الزراعي مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، وكذلك مشروعات الاستصلاح في سيناء، متابعا، أيضا شهدت تلك الفترة مشروعات قومية في قطاع الري للحفاظ على كل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة منها في الزراعة.

ولفت، إلى أن الاهتمام بالملف الزراعي عقب ثورة 30 يونيو، جاء متزامنا مع التحديات العالمية المتلاحقة والتي دعت العالم أجمع للاهتمام بملف الغذاء، وهو ما يؤكد انتباه وإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك الملف مبكرا، لمواجهة تلك التحديات مثل التغيرات المناخية وفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.

وتابع، كان لتلك المشروعات القومية في قطاع الزراعة أهمية كبرى في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء، وزيادة حجم التصدير من المحاصيل الزراعية ليصل إلى 6.5 مليون طن، وحصول مصر على المراكز الأولي عالميا في تصدير بعض المحاصيل مثل الموالح والفراولة المجمدة، بالإضافة إلى تحقيق المراكز الأولي في حجم الإنتاج من التمور.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القطاع الزراعى على المستوى الاقتصادى، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما تأتى أهميته أيضا في احتوائه على مايقرب من 25 % من إجمالي القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في بناء الصناعة الوطنية وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال التصدير أو تقليل الاستيراد.