فرصة مجانية من «حياة كريمة» لتدريب وتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن فرصة لتدريب شباب بني سويف وذلك على هامش ملتقى التوظيف المقرر تنظيمه بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالمحافظة يومي 8 و9 يوليو 2023 من خلال مبادرة «توظيف مصر طور وغير».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل التدريب لشباب بنى سويف، على هذا النحو:

تفاصيل تدريب الشباب في بنى سويف

وبحسب وزارة الشباب والرياضة، فإن يجري عقد تدريبات متخصصة لأبناء محافظة بنى سويف بمركز شباب صلاح سالم على مدار ثلاثة أيام كالآتي:

- اليوم الأول: 4 يوليو 2023، تكنولوجي، يمنح التدريب فرصة للتعرف على أهم البرامج التي يحتاجها الشاب لأي وظيفة.

- اليوم الثاني: 5 يوليو 2023 يتعرف الشاب على كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- اليوم الثالث: 6 يوليو 2023 يتدرب على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

مواعيد التدريب

وأتاحت الوزارة مواعيد تناسب كافة المتدربين، حيث تبدأ المواعيد من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا والمواعيد المسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

كيفية الاشتراك في تدريب الشباب والرياضة

وبينت الوزارة أنه يمكن لشباب بني سويف تسجيل البيانات من هنـــا، بإدخال الاسم باللغة العربية، ةالاسم باللغة الانجليزية، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والمؤهل الدراسي، وأخيرا اختيار فترة التدريب.