مبعوثة أممية تدعو لإبقاء الحدود مع السودان مفتوحة لخروج المدنيين

أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، أن الصراع الدائر في السودان تسبب بعواقب كارثية على المدنيين، مشيرةً إلى أن نحو 2.7 مليون شخص هربوا من منازلهم بسبب المعارك والاشتباكات الجارية في العديد من المناطق السودانية.

13 مليون طفل بالسودان في حاجة للحماية من الحرب

وقالت «سلامي»، بحسب ما نقلت قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الجمعة: «560 ألف سوداني أصبحوا لاجئين، وأكثر من 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في السودان، كما أن 13 مليون طفل بالسودان يحتاجون للحماية من الحرب».

مبعوث الأمم المتحدة للسودان يحظى بثقة الأمين العام

وأضافت المبعوثة الأممية أنه «يجب إبقاء الحدود مفتوحة مع السودان لخروج المدنيين»، كما لفتت إلى أن المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة، أنكونيو جوتيريش، وقالت إن القرار بشأن استمرار «فولكر» في مهمته، يعود لمجلس الأمن.