وزارة الخارجية تعيد التذكير بنقاط إجلاء المصريين من السودان

كشفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي لها صدر اليوم الخميس، عن نقاط إجلاء المصريين من السودان، حيث جاء نصه: «إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الرعايا المصريين في السودان، ونجاح الوزارة في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التي تم تحديدها».

نقاط إجلاء المصريين من السودان

وحددت الخارجية في البيانات أن نقاط إجلاء المصريين من السودان من خلال التوجة إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:

(۱) معبر قسطل (إجلاء بري).

(۲) معبر أرقين (إجلاء بري).

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 01283176894.