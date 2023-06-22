وزير الري بجنوب السودان: يجب على دول أفريقيا وضع إطار قانوني لاستغلال المياه

أكد بال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، أن بلاده في حاجة للحصول على تكنولوجيا كيفية استغلال مياه الأمطار، وتفهم ما يمكن أن يحدث من تغيرات مناخية في المستقبل بشكل مستدام، مشددًا على أن المياه هي الحل الأساسي للأمن الغذائي، مؤكدًا أن بلاده ليس بها بنية تحتية مائية مثل السدود، وأنهم يتلقون المياه من دول حوض النيل، وما يفعلونه حاليا هو توفير حلول طبيعية للاستغلال الأمثل لمياه النيل.

دول إفريقيا يجب أن تضع إطارا قانونيا بينها بشأن كيف استغلال المياه

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامية ليندا عبداللطيف في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دول إفريقيا يجب أن تضع إطارا قانونيا بينها بشأن كيف استغلال المياه، مؤكدًا أن هذا يساعد في حل المشكلات التي تنشأ حول المياه.

وأضاف «نحن كدولة صغيرة نحاول حضور المؤتمرات للاستفادة من الدول الكبيرة»، لافتًا إلى أن بلاده ترغب في المزيد من التعلم، مشددًا على أهمية وجود المياه ووفرتها نظرًا لأنها عامل فعال لكل القطاعات، وأنه لا صناعة دون مياه نظيفة، وأنه لا بد من توفير المياه حتى نكون سلة للغذاء ويكون لديهم اكتفاء ذاتي.