«التعاون الإسلامي» تناشد طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار خلال العيد

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه جميع أطراف الحرب في السودان إلى العمل من أجل تحقيق وقف كامل للحرائق وجميع أشكال العنف والقتال بجميع أشكاله بمناسبة العيد الأضحى المبارك.. يهدف إلى إنقاذ دماء الشعب السوداني والتخفيف من معاناتهم الخطيرة وتمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهمتها وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للمناطق المتضررة في جميع أنحاء السودان.

واعتبر الأمين العام في بيان اليوم الخميس، أن إعلان الالتزام من قبل جميع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد المبارك يوفر الفرصة لإطلاق بادرة أمل لجميع أبناء الشعب السوداني بتحقيق الوقف الشامل لأعمال القتال والعنف، والاستفادة من منبر المبادرة السعودية الأمريكية في التفاوض بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم والعمل على إيجاد التسوية السلمية باعتبار ذلك هو المخرج الوحيد للخروج من النفق المظلم لهذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار.

وحث الأمين العام كافة الأطراف والقوى السياسية الإقليمية والدولية النشطة المشاركة في مجرى الأزمة السودانية على دعم الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وحث جميع الأطراف على الامتثال لوقف إطلاق النار.

وأعرب عن أمله في أن تستجيب الأطراف السودانية لهذه الدعوة لوقف إطلاق النار التام خلال هذا الحدث الديني المشهور.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.