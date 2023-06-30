«30 يونيو.. إرادة شعب» يستعرض انتعاش قطاع السياحة في 10 سنوات

استعرض الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»، جانبا من جهود مصر في دعم وتطوير قطاع السياحة والآثار، وذلك من أجل إحياء الحضارة المصرية من خلال تنفيذ عدة مشروعات قومية أبرزها المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.

مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو

وأضاف وثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة: «وفي احتفال عالمي مهيب، تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط التاريخية، وهو أول متحف شامل لكل العصور التاريخية المصرية».

26 متحفا في 10 سنوات

وأكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن مصر كان بها 40 متحفا أثريا، وتمت إعادة وافتتاح 26 متحفا خلال الـ10 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت 36.5 مليار جنيه لذلك.

بعثات أثرية

وأوضح أن الدولة بعدما اتسمت بالاستقرار، شهدت خلال السنوات العشر الماضية العشرات من الاكتشافات الأثرية، كما زاد عدد البعثات داخل مصر ووصل عددها إلى 250 بعثة، منها 50 بعثة مصرية، مؤكدا أن أبرز الاكتشافات التي تمت كانت على يد البعثات المصرية.