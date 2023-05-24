يوم عائلي في المتحف المصري الكبير.. اعرف الموعد وطريقة الحجز

أعلن المتحف المصري الكبير، تخصيص يوم للعائلات؛ لقضاء وقت مميز به، في أولى فعاليات يوم GEM العائلي، وذلك يوم الجمعة 26 مايو أو السبت 27 مايو 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري الكبير، منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدعو فيه المواطنين لقضاء يوم عائلي، قائلة: «استمتع بيوم مليء بالمرح والاستكشاف المستوحى من أسلوب الحياة في مصر القديمة».

يوم عائلي في المتحف المصري الكبير

وأضاف المتحف المصري داعيًا المواطنين لاصطحاب عائلاتهم وأصحابهم للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، من ضمنها الألعاب التفاعلية، والفنون والحرف المستوحاة من الحياة في مصر القديمة، وأيضًا العروض الموسيقية والترفيهية.

يوم GEM العائلي مصمم ليناسب جميع أفراد العائلة، وهو فرصة لكي تتجمع فيه العائلات وتصنع ذكريات سويًا.

طريقة الحجز في اليوم العائلي

ويمكن حجز تذاكر المتحف المصري الكبير من خلال الضغط هنا.

الفئات المعفاة من رسوم الدخول

وحددت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، أبرز الفئات التي سيتم إعفاؤها من رسوم الدخول سواء من المصريين أو الأجانب، وهي كما يلي:

- إعفاء ذوي الهمم من دفع رسوم التذاكر على أن يدفع المرافقين لهم سواء من المصريين أو الأجانب

- إعفاء من تجاوزوا 60 عامًا من المصريين.