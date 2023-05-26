فئات معفاة من دفع رسوم دخول المتحف المصري الكبير

في أيام الإجازات والعطلات خاصة، يحرص الكثيرون على قضاء أوقات مميزة في أماكن مختلفة، ومنهم من يختار المعالم السياحية، منها المتحف المصري الكبير.

وتيسيرا على المواطنين، حددت وزارة السياحة والآثار، أبرز الفئات التي سيتم إعفاؤها من رسوم دخول المتحف المصري الكبير سواء من المصريين أو الأجانب، وهي كما يلي:

فئات معفاة من دفع تذاكر المتحف المصري الكبير

- إعفاء ذوي الهمم من دفع رسوم التذاكر عند دخول المتحف المصري الكبير.

- إعفاء من تجاوزوا 60 عامًا من المصريين.

الأطفال تحت سن 6 سنوات.

أسعار تذاكر الزيارة للمصريين

كما تختلف أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير بالنسبة للمصريين والأجانب ويأتي سعر الدخول للمصري البالغ فوق سن الـ21 نحو 150 جنيها.

للمصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة نحو 75 جنيها.

للطالب المصري سعر التذكرة 75 جنيها.

وبالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة فيصل سعر التذكرة إلى نحو 75 جنيها.

وبالنسبة للأجانب، فيصل سعر التذكرة إلى نحو 1000 جنيه للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و500 جنيه لمن هم بين 6 سنوات و 21 سنة، و500 جنيه للطلاب.