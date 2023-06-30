رئيس «طاقة النواب»: كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو كشفت تحديات مواجهة الإرهاب

أكّد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر في فترة عصيبة من تاريخها في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الخارجية وكيف عبرت مصر إلى بر الأمان والبناء والتنمية.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنَّ كلمة الرئيس كشفت أيضًا حجم التضحيات والبطولات للقوات المسلحة، موجهًا التحية في هذ اليوم إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على ما قدموا من تضحيات.

وقال إنَّ كلمة الرئيس السيسي في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة كشفت أيضًا أنَّ ثورة 30 يونيو كما كانت انتفاضة الشعب في وجه الإرهاب والفساد كانت أيضا بداية لطريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والإنجازات.

وأضاف أنَّ كلمة الرئيس أيضًا ثمنت وأكّدت دور الشعب المصري وهو الدور الوطنى الذى لعبه المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا لحماية وطنهم العزيز، في مواجهة الظلام دون خوف، فكانت 30 يونيو من أعظم الثورات البيضاء في العالم أكّدت قوة الشعب وفطنته وقوته للوقوف إلى جانب خياراته وهو حال الشعب المصري على مر التاريخ، إذ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف فى وجه كل من حول النيل من قدراته أو من مؤسسات الدولة سعى لتخريب تدمير.

ثورة 30 يونيو

وأوضح «عوض الله» أنَّ ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ثورة لإسقاط نظام أو مؤازرة زعيم اختاره الشعب ولكن كانت بداية عهد بناء جديد بقيادة الرئيس السيسي الذي خاض أعظم تحدي في تاريخ مصر الحديث ورفض المساومة على تراب وطنه أو حرية شعبه وراهن عل قدر الشعب المصري في التصدي للإرهاب ثم في طريق البناء.

وشدد على أنَّه لولا ثورة 30 يونيو ما رأينا كم الإنجازات التي لم تتحقق على مدار عصور كاملة، في كل المجالات من طرق وكباري وصناعات وزراعة وبناء ومدن جديدة ومبادرات صحية وتعليم وصحة وطاقة والكهرباء، وكل ذلك رغم التحديات الداخلية والعالمية التي تواجه مصر والعالم منذ أزمة كورونا حتى اليوم.