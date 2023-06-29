محافظ المنيا يتابع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخدمات مبادرة 100 يوم صحة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومراكزها التسعة على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فعاليات مبادرة 100 يوم صحة والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين.

خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأكد الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلي، ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، ومبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، وفحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية.

رفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية

وأشار إلى أنّ خدمات مبادرة 100 يوم صحة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.