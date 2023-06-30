 حلمي النمنم: تنظيم الإخوان الإرهابي صنيعة المخابرات البريطانية

قال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن أمريكا كانت تتعامل مع مصر على أنها دولة احتلال تعطي أوامر وتشكيلات للمجالس، مؤكدا أنه كان مخططا له لتكرار ما حدث في العراق وأفغانستان.

حلمي النمنم عن ثورة يونيو

وأشار حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير في المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لذكري ثورة 30 يونيو، إلى أن انتخابات الرئاسة التي فازت بها الإخوان كانت بدعم من حكومة أوباما الأمريكية، على الرغم من وجود أسماء كبيرة مثل عمرو موسى في ذلك الوقت، لكن حينها كان الاختيار بين الفلول أو الإخوان.

ولفت النمنم إلى أن الإخوان حين جلسوا مع جون كيري أكدوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية وكرسي مصر، لكنهم خالفوا ما قالوه واتخذوا مسار إما محمد مرسي ينجح في الانتخابات أو تحترق مصر.

الإخوان وأمريكا

وعلق: الإخوان كانت ستجعل مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية، وهذا يعد خروجا صريحا على الدستور، والجماعة هي فكرة من أساس المخابرات البريطانية، ومحمد مرسي حينما قال عن اليهود قردة وخنازير هاتفت هيلاري كلينتون محمد مرسي بسحب تصريحاته.