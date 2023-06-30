«الوثائقية» تعرض فيلم «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»: أجهضت مشروع التمكين وأخونة الدولة

عرضت قناة «الوثائقية» فيلمًا تسجيليًا بعنوان بمناسبة ذكرى 30 يونيو العاشرة، بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»، وتضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع عن فترة حكم الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان منذ اليوم الأول من حكم مصر كان لديهم رؤية ما يسمى بأخونة الدولة، والقدرة على الوصول والدخول إلي كل المؤسسات ووجود رؤساء لهم على المستويات العليا.

مشروع التمكين

ومن جهته، أكد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، أن عددا من زملائه تم الإطاحة بهم واُستبدلوا بوزراء آخرين، من التيار الإسلامي، وبدأوا وضع أجندتهم والعمل على مشروع التمكين وبدأ تعيين أشخاص محسوبين علي الجماعة.

وأضاف جلال مرة، النائب الأول لحزب لنور السلفي، «أن من أبرز معالم إخوانية الدولة في المرحلة النهائية كانت حركة المحافظين ، عملت قلق في الشارع المصري».