ديانا كرزون ترزق بمولودها الثاني «راشد»

أعلنت المطربة ديانا كرزون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وضعها لمولودها الثاني الذي أطلقت عليه اسم راشد.

ونشرت ديانا صورة لزوجها ويحمل مولدها الجديد، وعلقت قائلة: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمدلله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه (راشد).. اسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين».

أغنية الهوية الأردنية

وكانت الفنانة ديانا كرزون، طرحت مؤخرا أغنية جديدة، تحمل عنوان «الهوية أردنية»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تأتي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الاستقلال، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى كابو.