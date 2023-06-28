بايدن: من الصعب تأكيد أن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة في روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن التأكيد على وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد التمرد الذي شهدته روسيا في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته قناة «العربية نت».

تصريحات بايدن حول موقف بوتين

أضاف «بايدن» في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته في رحلة إلى شيكاغو، اليوم الأربعاء: «من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة»، في إشارة إلى تمرد قائد فاجنر يفجيني يريجوجين.

ووفقاً لوكالة الأنباء «رويترز»، اعتبر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبح منعزلاً في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة قد أضعفته.

ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال مقابلة مع شبكة «MSNBC» في وقت سابق اليوم، أن نظام بوتين يواجه تصدعًا كبيرًا.

وأضاف أنه كلما يدرك بوتين في وقت مبكر أنه لن يستطيع المثابرة في مواجهة دول العالم الداعمة لكييف، فإن الأزمة ستنتهي في وقت مبكر.