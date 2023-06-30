روسيا تعلن تسجيل حالة إصابة بالجمرة الخبيثة في جنوب شرق سيبيريا

سجلت إحدى الجمهوريات الصغيرة في روسيا الاتحادية حالة إصابة لمواطن بمرض الجمرة الخبيثة، فيما أعلنت السلطات المحلية في جمهورية «توفا»، جنوب شرق سيبيريا، عن اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة في المنطقة، لاحتواء أي انتشار محتمل للمرض.

بيان لمكتب المدعي العام في توفا

وأصدر مكتب المدعي العام في جمهورية توفا، اليوم الجمعة، بياناً نقلته قناة «روسيا اليوم»، أكدت فيه أنه تم نقل أحد سكان منطقة «بارون-خمشيك» إلى مستشفى عاصمة الجمهورية كيزيل، عقب إجراء تشخيص أولي له أفاد بإصابته بمرض الجمرة الخبيثة.

كيف بدأت الإصابة بالجمرة الخبيثة؟

وذكر تقرير المدعي العام أن القصة بدأت عندما تم ذبح حصان لأحد السكان في قرية «بزيكتيج خايا»، في معسكر للخيول، يوم الخميس 29 يونيو الجاري، وبعددها تم نقل أحد المشاركين في عملية الذبح إلى مستشفى المنطقة، بعد تدهور حالته الصحية.

التشخيص الأولي يظهر إصابة بالجمرة الخبثية

وتابع البيان: «وأظهر التشخيص الأولي أنه ربما يكون مصاباً بالجمرة الخبيثة، وتم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية في مدينة كيزيل، وسط إجراء فحوصات مختبرية على مواطنين آخرين، مع إعلان تدابير احترازية بشكل مؤقت في المنطقة».

العالم ينتهي من كابوس كورونا

يأتي إعلان روسيا عن أول حالة وفاة بمرض الجمرة الخبيثة بعد 3 سنوات شهد فيها العالم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، الذي ظهر لأول مرة في نوفمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وسط إغلاق لمختلف المطارات حول العالم، ولكن أعلن العالم بداية العام الجاري 2023 انتهاء اعتبار كورونا جائحة، بعد تناقص أعداد الإصابات في مختلف دول العالم.