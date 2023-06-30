كيف تشتري مبرد مياه موفر للاستهلاك؟.. تأكد من توافر عناصر الأمان

في فصل الصيف يقبل المواطنون علي شراء أجهزة كهربائية للتقليل من حرارة الجو.. ومنها مبردات المياه، وبالطبع كلما زادت الأجهزة الكهربائية في المنزل زاد استهلاك الكهرباء وبالتالي ارتفاع الفواتير.

مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض الوطن المواصفات التي يمكن توافرها في مبردات المياه عند شرائها لتوفير الكهرباء، حسبما نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجاءت على النحو التالي:

مواصفات مبرد المياه الموفر للكهرباء

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية ويمكن معرفة ذلك من ملصق كفاءة الطاقة.

3- الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي من أفضل صفات مبردات المياه فحاول اختياره بهذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.