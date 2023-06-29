تعريفة المحاسبة لعداد الكهرباء الكودي والقانوني.. مصدر بالشركة يوضح

يتساءل عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء الكودية ممن تقدموا بطلبات لتركيب تلك العدادات للمباني المخالفة عبر المنصة الموحدة للكهرباء، عن سبب اختلاف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني.

العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عدم وجود أي اختلاف في سعر المحاسبة بين العدادين مؤكدا أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني؟

العداد الكودي لا يعتبر سند ملكية

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن العداد الكودي لا يعتبر سند للملكية أو الحيازة وغير مخصص باسم المتقدم وإنما برقم كودي فقط.

العداد الكودي يضمن دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي

وأضاف المصدر أن العداد الكودي يتم تقديم طلب الحصول عليه حال مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.

العداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة

ولفت إلى أن العداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

طرق تقديم طلب تركيب العداد الكودي

وأوضح أنه يتم تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/.