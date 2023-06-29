إزالة جذور أشجار من مواسير المياه تسببت في ضعف الخدمة بـ3 قرى بالإسماعيلية

شهدت منطقة الكيلو 11 في محافظة الإسماعيلية ضعف المياه بشكل كبير، لانسداد المواسير بسبب وجود بعض المخلفات داخل المواسير، ما يمنع المياه من الوصول لتلك المنطقة والقرى المجاورة لها.

استخراج جذور أشجار من مواسير المياه

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن فرق الطوارئ نجحت في استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية للمنطقة.

وأضاف رئيس «مياه الإسماعيلية ومحافظات القناة»، أنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة المنشار عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وانتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة.

واكتشف فنيو الشركة انسدد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى.

تطهير خطوط وشبكات المياه

وأكد «عصمت» أن جذور الأشجار تسببت في ضعف وانسداد المواسير، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه، مشيرا إلى استمرار حالة الطوارئ ومتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، خلال عيد الأضحى.

وأوضح أن المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ، مؤكدا على وصول مياه الشرب لجميع منازل منطقة المنشار.