عمرو دياب ورامي صبري ومسلم الأعلى استماعا في شهر يونيو على أنغامي

نشر تطبيق أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في شهر يونيو بمصر والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

وتصدرت أغنية «طب أقولك - كركوبه» للفنان مسلم، الاستماعات في مصر، وجاءت «الحفلة» للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «يمكن خير» لرامي صبري، في المركز الثالث.

سيف نبيل يتصدر قوائم الاستماع في لبنان

بالانتقال إلى لبنان، تصدر سيف نبيل قوائم الاستماع بأغنية «أنت»، وجاءت أغنية «حبيبي وبس» لناصيف زيتون في المركز الثاني، واحتلت «بس بحبك» لآدم المركز الثالث.

وتصدر محمود التركي قوائم الاستماع في العراق، بأغنية «عاشق مجنون»، وجاءت أغنية «أنت الحظ» للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني، و«أنت» لسيف نبيل بالمركز الثالث.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية مرتضى فتيتي «2000 كتاب»، وفي المركز الثاني أغنية سمارا «Pour les Gang».

أما في الجزائر، فقد احتلت أغنية «Galbi Khasah Molah» لشابة وردة، المركز الأول للاستماعات.