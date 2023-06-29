حسام حسني: عمرو دياب «ذكي».. وأطلقوا على «لولاش» غنوة الدراويش

أكد المطرب حسام حسنى، أن فرق «الأندرجراوند»، تقدم موسيقى مميزة، كما أن الراب يعتمد على الأداء، لافتًا إلى أن هناك مهرجانات جميلة.

وأضاف «حسني»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة «dmc»: «جرى تحويل أغنية كل البنات بتحبك لمهرجان، ومهرجان بنت الجيران تم اقتباس فكرته من محمد حماقى مع إضافة بعض التغييرات».

رأيه في عمرو دياب

وتطرق المطرب، إلى الحديث عن الفنان عمرو دياب، واصفا إياه بأنه ذكي في كل شيء ومحافظ على نفسه، مشيرًا إلى أنه قدم معه ألبومين وهي «حبيبي، وآيس كريم في جليم»، وقال له إن أغنية آيس كريم في جليم ستكون أيقونة التسعينيات.

وحول رأيه في بعض الفنانين، قال: «اختيارات أنغام عظيمة، وعبد الحليم حافظ حكاية عمرها ما هتروح عليه، وكنت أحب أغنية لولاكى وأغنية بنت السلطان لعدوية، أما ميال لعمرو دياب فقد كانت عبقرية».

أغنية لولاش

إلى ذلك، لفت إلى أن أغنية «لولاش قلبه مايوعاش»، لُحنت للمرة على نسق أغنية «هتجن يا ريت ياخونا مرحتش لندن ولا باريس»، وعندما سأل عن معناها علم أنها تعني «لو لم يكن»، حيث تُقال هذه اللفظة في الأحياء الشعبية، وعندما جرى طرحها بالأسواق في التسعينيات سُميت بـ«غنوة الدراويش»، وغُنيت في الإسماعيلية، وحققت نجاحا كبيرا بسبب تركيبتها الغريبة، وفي إحدى المرات اختارته المطربة سيمون كي يغني معها في حفل بالمعمورة، ووجد الآلاف بها والجمهور حافظ الأغاني، وأحس بأن الأغنية: «كسرت الدنيا».