عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة مع نجله عبدالله: «يلا نسمع بعض»

روّج الهضبة عمرو دياب لأغنيته الجديدة بعنوان «يلا نسمع بعض» على طريقة الـ «ديو» مع نجله عبدالله، ضمن حملة دعائية لإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، وحقق الفيديو مشاهدات تجاوزت الـ9 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة منذ طرحها على «يوتيوب»، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يظهر فيها عبدالله في أحد أعمال والده، حيث سبق وظهر في عدد من الأغاني خلال فترة طفولته منها «نقول إيه» عام 2007، و«معاه» عام 2009، أغنية «ب وح وب وك» في 2022.

عمرو دياب يدعم نجله في أولى تجاربه الغنائية

واتجه عبدالله إلى مجال الغناء أسوة بوالده النجم عمرو دياب، حيث طرح في الفترة الأخيرة أولى أغانيه بعنوان «Something I need» باللغة الإنجليزية مع فرقته التي تحمل اسم «Koteri»، وحرص عمرو دياب على تهنئة نجله بعد صدور الأغنية ونشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «مبروك لابني عبدالله على إصدار أول أغانيه مع فرقته».