عبد الله عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ظهوره مع والده في إعلان

تصدر إعلان النجم الكبير عمرو دياب، لإحدى شركات المحمول، وظهر فيه ابنه «عبد الله»، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

هاشتاج عبد الله عمرو دياب

وبرز هاشتاج عبد الله عمرو دياب على قمة الكلمات المتداولة عبر موقع تويتر منذ طرح الإعلان صباح اليوم، فعلى عكس المتوقع لم يغن عمرو دياب في الإعلان بل ظهر برفقة نجله عبد الله في مشاهد تمثيلية، إذ فاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية تحمل مقطعا من صوته في الاستوديو بينما كان عبد الله يقضي إجازة على أحد الشواطئ.

وقام عمرو دياب بتسجيل وتوزيع الأغنية خلال اتصاله بعبد الله الذي قطع المسافة من مكانه حتى الاستوديو ليجد والده يبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية.

وكان عبد الله عمرو دياب قد ظهر في إعلان سابق مع والده، ولكنه اكتفى وقتها بدوره كمتابع للحفل، بينما يعد الإعلان الجديد أول ظهور حقيقي له كمغن.

تأسيس عبد الله دياب فريق غنائي في انجلترا

يذكر أن عبد الله دياب كان قد أسس فريقا غنائيا في إنجلترا وأصدر أول أغنية له منذ عدة أشهر، ويعد ثاني أبناء الفنان عمرو دياب الذي يكشف عن مواهبه الغنائية والموسيقية بعد شقيقته جنا التي شاركت والدها غناء أغنية «جميلة» منذ ثلاثة أعوام في ألبوم «سهران».

‎في سياق آخر طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان خلص على قلبي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ‎الأغنية من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.