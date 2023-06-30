مواطنون في احتفالية «الداخلية» بذكرى ثورة 30 يونيو: «بلدنا رجعت لينا»

فعاليات مختلفة أطلقتها وزارة الداخلية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو في مختلف المولات التجارية بمشاركة 62 مركزا تجاريا و1805 مطاعم وكيانات صناعية، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»؛ لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

أغاني وطنية مختلفة

أغانٍ وطنية مختلفة تذاع في أحد المولات التجارية احتفالا بذكرى الثورة الأمر الذي جعل الفرحة والسعادة تسيطر على جميع المواطنين احتفالا بعودة الهوية المصرية والتخلص من الجماعات الإرهابية.

«العيد النهاردة عيدين بالنسبة لينا، بنحتفل بثورة 30 يونيو وبعيد الأضحى المبارك»، كلمات عبرت بها إحدى المواطنات عن مدى فرحتها بهذه الاحتفالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن مصر عادت لهويتها من جديد بعد ثورة 30 يونيو.

تعد الثورة حدث مهم للمواطنين، إذ وصفها البعض بأنه حدث مهم بالنسبة لهم: «الحمد لله مصر رجعت لينا وكنا عايشينأايام الإرهاب أيام صعبة وربنا ما يعودها فترة».

أهمية ثورة 30 يونيو

على الجانب الآخر عبرت مواطنة أخرى عن عظمة ثورة 30 يونيو، كما وجهت رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهده الكبير في عودة الأمان إلى أم الدنيا: «شكرا للرئيس وكل القيادات السياسية على التغير الكبير اللي حصل في البلد ورجوع الأمان لينا».