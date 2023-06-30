أستاذ استثمار: من الأزمات للإنجازات تحول اقتصاد مصر منذ 30 يونيو

تحدث الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، عن إنجازات ثورة 30 يونيو في 10 سنوات، قائلا: «اقتصاد مصر تحول من أزمات لإنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية، لافتا إلى أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني عام 2012/2013 كانت في أسوأ حالاتهن وتحسن في معدلات إيجابية وزاد من 2.4% إلى 6.6%».

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الاحتياطي النقدي ارتفع من 19 مليار دولار عام 2013 إلى حوالى 34 مليار دولار وهو في حالة نمو متزايد، لافتا إلى أن أول خطوة في هذا الأمر القرار الشجاع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإصلاح الاقتصادي في 2016.

إعادة المصانع الكبيرة

أوضح أستاذ الإدارة والاستثمار ،أن الرئيس السيسي عمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والذى كان مبنى على اقتصاد ريعي، وتم إعادة المصانع الكبيرة وإنشاء مدن صناعية باستخدام موارد المجتمع وتعظيم قيمتها مما انعكس على حجم الصادرات الكلية والذى تجاوز 50 مليار دولار بعدما كان 16 مليار دولار.