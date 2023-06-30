«إكسترا نيوز»: طفرة غير مسبوقة حققتها مصر في الاقتصاد والتنمية بعد 30 يونيو

تمكنت الدولة المصرية خلال 10 سنوات من تحقيق إنجازات كبيرة في تأسيس اقتصاد قوي، وذلك بفضل برنامج إصلاحي شامل تم تنفيذه بعد ثورة 30 يونيو.

وحققت الدولة طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد وتمكنت من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها منذ ثورة 25 يناير.

تطوير الاقتصاد المصري

وعرض الإعلامي شادي شاش، تقريرًا مفصلًا عن جهود الدولة في الارتقاء بالمؤشر الاقتصادي، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، حيث أشار إلى أن الدولة سعت جاهدة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبالفعل تحقق هذا المراد، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية لعام 2022 معدل نمو بلغ 6.6٪ وهو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية.

انخفاض معدل البطالة

وأكد الإعلامي شادي شاش، أن معدل البطالة استقر عند 7.1% وأعلى فائض أولي عند 1.5%، متابعًا: «بالرغم من الأزمات العالمية أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه».

تطوير البنية الأساسية

وأشار إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للتصدير عبر تطوير القطاعات الاقتصادية إحدى أهم آليات معالجة معوقات تنمية الصادرات مما أسهم في تسجيل الصادرات المصرية أكثر من 311 مليار دولار خلال العشر السنوات الماضية، كما بلغت إيرادات قناة السويس 50 مليار و900 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية بفضل أعمال التطوير التي تمت في القناة.