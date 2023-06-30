البيت الأبيض: ليس لدينا معلومات عن تمرد قادة فاجنر في روسيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه ليس لديه معلومات كافية عن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في روسيا، أو من شاركوا في التمرد المسلح ضد قوات الجيش الروسي مؤخراً، واعتبر أن الهجوم الأوكراني المضاد كان دون التوقعات، إلا أن واشنطت ستواصل دعمها لنظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف.

من المبكر الحديث عن إضعاف نظام بوتين

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي، مارك ميلي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم، إن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ مما كان متوقعاً، لكنه يحرز تقدماً، متابعاً: «من المبكر الحديث عن أن تمرد فاجنر قد أضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

أزمة بين فاجنر ووزارة الدفاع الروسية

وشهدت روسيا الاتحادية أزمة بين مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، التي يتم تأجيرها لصالح العمليات العسكرية، ووزارة الدفاع الروسية، بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، مما تسبب في أزمة أمنية في روسيا تم حلها سريعا.