روسيا تتصدى لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول

أعلنت الأجهزة العملياتية الروسية في زابوريجيا، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.

وجاء في بيان جهاز العمليات: «ليلًا حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوريجيا».

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية وفقًا للمعلومات المحدثة، نشرها موقع «سبوتنيك»، بأنّ نظام الدفاع الجوي عمل بنجاح، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.

الجيش الروسي يبدأ ضرباته الصاروخية

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية، منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تُحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.